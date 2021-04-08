Osmaniye'de, minibüsle köpeğe çarpıp kaçması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından belirlenen sürücüye 1033 lira ceza kesildi.
Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yusuf Çenet Bulvarı'nda, bir minibüsün köpeğe çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki KGYS ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, köpeğe çarpıp kaçan aracın H.G. idaresindeki yolcu minibüsü olduğunu belirledi. Ekipler, H.G'ye 1033 lira ceza kesti.
Minibüsün köpeğe çarpması KGYS kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Osmaniye'de köpeğe çarpıp kaçan minibüsün sürücüsü KGYS kamerası kayıtlarından bulundu - Son Dakika