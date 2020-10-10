Son dakika gündem: Osmaniye'de ormanlık alanda yangın; alevler evlere de sıçradı - Son Dakika

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yangın çıktı. Ormanda başlayan ve çevredeki evlere de sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın, Kadirli ilçesi Yukarıçiyanlı köyü Halepli Dere mevkisinde, saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere ulaşan yangın, bazı evlerin ahır olarak kullanılan kısımlarına sıçradı. Yangın sonrası köyde yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi. İhbar üzerine çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.