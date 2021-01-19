Son dakika gündem: Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 57 sikke ve 1 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A. ve A.B'nin evlerinde tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 57 sikke ve 1 obje ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.