Son dakika gündem: Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığına 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika gündem: Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığına 3 gözaltı
03.11.2020 11:59
Son dakika habere göre OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait çok sayıda sikke, haç figürlü obje ve heykel ele geçirildi.
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait çok sayıda sikke, haç figürlü obje ve heykel ele geçirildi.
İlçeye bağlı Reşadiye köyüne otomobille tarihi eser getirileceği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. İçerisinde E.E., D.G. ve R.A.'nın bulunduğu belirlenen otomobil takibe alındı. Reşadiye-Sumbas yol ayrımında durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait 1 heykel, haç figürlü 4 obje ve çeşitli ebatlarda 379 sikke ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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