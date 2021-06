Son dakika gündem: "Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa Kitabı" ile 'Düşünsel' bir yolculuk - Son Dakika

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından basılan "Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa" kitabında, farklı disiplinlerden gelen çok sayıda yazarın, akademisyenin ve araştırmacının görüşlerinden oluşan metinlerle Said Halim Paşa'nın siyasete, Batı'ya, Osmanlı toplumuna dair farklı perspektifler içeren düşünce yapısı detaylı bir şekilde ortaya konuyor.

Bugüne kadar Said Halim Paşa hakkında ele alınan geçmiş ve güncel birçok argümanı bir araya toplayan 824 sayfalık "Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa Kitabı", Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından basıldı. Kitabın editörlüğünü ise Asım Öz yapıyor. Zeytinburnu Kültür Sanat tarafından bu yıl Nisan ayının ilk günlerinde yapılan 'Said Halim Paşa Sempozyumu'nu referans alan kitap, çeşitli yaklaşımları bir araya getirmekle birlikte, düşünürün dünyasına ve hayatına tam manasıyla ışık tutuyor.

Said Halim Paşa'nın düşüncelerini, farklı perspektifleri içerecek biçimde ele alan "Said Halim Paşa Kitabı"nda kendi döneminin ve imparatorlukların ulus-devletlere dönüştüğü sürecin bir aktörü olarak Said Halim Paşa tüm boyutlarıyla anlatılıyor.

100 yıl öncesinden günümüze Said Halim Paşa

Derlemedeki metinler, bir yandan Paşa'nın hayat hikayesinin Osmanlı Devleti'ndeki dönüşümlerden nasıl etkilendiğini resmederken, diğer taraftan yazdıklarını merkeze alarak eserlerinin izini sürüyor ve okuyuculara geçmiş, şimdi ve gelecek açısından ufuklar açıyor. "Said Halim Paşa Kitabı" Avrupa emperyalizminin tüm dünyaya yayıldığı kriz sürecinde yaşanan siyasal ve diplomatik gerilimler kadar Said Halim Paşa'nın kişiliğini etkileyen faktörleri de inceliyor. - İSTANBUL