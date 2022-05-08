Son dakika gündem: Otobüs şoförü, aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Otobüs şoförü, aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

08.05.2022 08:11
Son dakika gündem: Otobüs şoförü, aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

Bir son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde belediye otobüsü şoförü Niyazi Ateş, aracında rahatsızlanan yolcu Meral Y.'yi (38) güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde belediye otobüsü şoförü Niyazi Ateş, aracında rahatsızlanan yolcu Meral Y.'yi (38) güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Olan, dün öğlen saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. Alanyurt-İnegöl seferini yapan belediye otobüsünde yolculuk yapan Meral Y., henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Kadının baygınlık geçirdiğini fark eden diğer yolcular yardım etmeye çalışırken, şoför Niyazi Ateş güzergahının dışına çıkarak yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Otobüste bulundan diğer yolcuların yardımıyla sedyeye konularak acil servise taşınan Meral Y., tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otobüs sürücüsünü tebrik ederek "Helal olsun kaptan. Otobüste fenalık geçiren yolcuyu yolunu değiştirerek hastaneye yetiştiren Niyazi Ateş'i tebrik ediyorum" dedi.


Son dakika gündem: Otobüs şoförü, aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü
Son dakika gündem: Otobüs şoförü, aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü
Son dakika gündem: Otobüs şoförü, aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü
Son dakika gündem: Otobüs şoförü, aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü
Son dakika gündem: Otobüs şoförü, aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü
Son dakika gündem: Otobüs şoförü, aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü
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İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Otobüs şoförü, aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Otobüs şoförü, aracında rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü - Son Dakika
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