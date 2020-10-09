Otobüste kalp krizi geçiren emekli emniyet müdürü, hayatını kaybetti - Son Dakika

Hatay'dan Antalya'ya gelen emekli emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın, otobüste geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Eşi Songül Aydın ile Antalya'ya gelmek için dün akşam saatlerinde Hatay'da şehirlerarası bir otobüse binen 54 yaşındaki Aydın, otobüs Serik ilçesine geldiğinde fenalaştı.

Eşinin durumu bildirmesi üzerine otobüs yol kenarına çekildi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği anlaşılan Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşinin öldüğünü öğrenen Songül Aydın, "Ben sensiz nasıl yaşarım" diyerek gözyaşı döktü.

Aydın'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bir dönem Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Aydın'ın, 2015'de emekli olduğu öğrenildi.