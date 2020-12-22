Son dakika gündem: Otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu güzergahından çıkıp, hastaneye götürdü - Son Dakika

Son dakika gündem: Otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu güzergahından çıkıp, hastaneye götürdü
22.12.2020 17:43
Son dakika haberine göre KAYSERİ'de, halk otobüsü şoförü Sancak Güvercin, aniden rahatsızlanan yolcu Aleyna Akdoğan'ı (20) güzergahından çıkarak, hastaneye götürdü.
KAYSERİ'de, halk otobüsü şoförü Sancak Güvercin, aniden rahatsızlanan yolcu Aleyna Akdoğan'ı (20) güzergahından çıkarak, hastaneye götürdü.
Kentte şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Sancak Güvercin'in kullandığı 38 AB 228 plakalı halk otobüsüne binen, epilepsi hastası Aleyna Akdoğan, aniden fenalaştı. Akdoğan'ın fenalaştığını gören şoför Güvercin, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda otobüsü güzergah dışına çıkararak, hastaneye gitti. Kayseri Şehir Hastanesi'ne ulaşan Güvercin, daha sonra görevlilerden yardım istedi. Burada sedyeye bindirilen Akdoğan, acil servisine kaldırıldı. Aleyna Akdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, halk otobüsü ise güzergahına götürüldü.
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