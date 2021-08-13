Son dakika gündem: Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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Kaza yapan araç ve yaralılar Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

BURDUR (AA) – Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nihal Yandım idaresindeki, 06 FP 6906 plakalı otomobil, Burdur- Fethiye karayolu Karaçal köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, şarampole devrildi.

Kazada, araç sürücüsü Nihal Yandım ile birlikte araçta bulunan, Sıddıka Fırat (88), Cemal Yandım, Efsa Yandım, Ali Yandım, Şakire Yandım ve Ali Yağız Yandım yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Sıddıka Fırat burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.