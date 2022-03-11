Son dakika gündem: Otomobile tutunarak giden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Otomobile tutunarak giden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

11.03.2022 00:15
Son dakika gündem: Otomobile tutunarak giden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Son dakika gündem haberine göre Karabük'te, otomobile tutunarak trafikte seyreden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu görüntülendi.

Karabük'te, otomobile tutunarak trafikte seyreden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu görüntülendi.

İl merkezinde eliyle seyir halindeki otomobile tutunan motosikletli kişi, bir süre bu şekilde yolculuk yaptı.

Tehlikeli yolculuğu gören vatandaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri motosiklet sürücüsünü arıyor.

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Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Otomobile tutunarak giden motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı - Son Dakika


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