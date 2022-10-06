Son dakika gündem: Özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 1 zanlı tutuklandı

06.10.2022 23:06

Son dakika haber: İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İçerenköy Bayındır Hastanesinde yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medya ve bazı haber sitelerinde gündeme gelmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili 7'si İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden yaşlı hastanın üzerine para koyan Ali E'nin de aralarında bulunduğu 4'ü, "beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye eziyet" suçundan tutuklanma talebiyle, 3'ü ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi. 2 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ali E'nin de aralarında yer aldığı 4 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 3 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu arada, hastanede görüntüsü çekilen yaşlı kadının olaydan 4-5 ay sonra hayatını kaybettiği, bir üvey oğlu olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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