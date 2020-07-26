Son Dakika: GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

Son Dakika: GÜNDEM ÖZETİNE
Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 01:37
Kaynak: AA
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