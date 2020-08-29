Giresun ve ilçelerinde, selde kaybolan jandarma personeli ile vatandaşları arama çalışmaları sürdürülüyor.
Sele araçlarında yakalanarak kaybolan vatandaşların bulunması için bölgede arama çalışması yapılıyor.
Tirebolu- Doğankent yolunun 12. kilometresinde sele kapılan jandarma aracındaki personelin bulunması için, dere içerisinde çalışmalar devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye gelerek, Harşit Çayı'nda yapılan arama kurtarma çalışmalarını takip etti, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Pakdemirli, kayıp Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın annesi Meliha ve babası Hamit Yılmaz ile görüşerek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:49 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Pakdemirli: 'Yapılması gereken her şey yapılıyor' - Son Dakika