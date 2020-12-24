Son dakika gündem: Pakistan'da ABD'li gazeteci cinayeti davasında beraat eden sanıklar "derhal salıverilsin" kararı - Son Dakika

Son dakika gündem: Pakistan'da ABD'li gazeteci cinayeti davasında beraat eden sanıklar "derhal salıverilsin" kararı

24.12.2020 14:43
Son dakika gündem: Pakistan'da ABD'li gazeteci cinayeti davasında beraat eden sanıklar

Gelen son dakika haberlerine göre Pakistan'da, ABD'li gazeteci Daniel Pearl'ün 2002'de öldürülmesine ilişkin davada, mahkeme, haklarında beraat kararı verilen ancak Pakistan hükümetinin "kamu güvenliğini" gerekçe göstererek serbest bırakılmalarını ertelettiği 4 kişinin "derhal" salıverilmesine hükmetti.

Pakistan'da, ABD'li gazeteci Daniel Pearl'ün 2002'de öldürülmesine ilişkin davada, mahkeme, haklarında beraat kararı verilen ancak Pakistan hükümetinin "kamu güvenliğini" gerekçe göstererek serbest bırakılmalarını ertelettiği 4 kişinin "derhal" salıverilmesine hükmetti.

Sindh Yüksek Mahkemesi, hükümetin, sanıkların "içeride tutulmalarına ilişkin haklı gerekçeler" sunamadığına dikkat çekerek, aralarında "baş şüpheli" Ahmed Ömer Said Şeyh'in de bulunduğu 4 kişinin derhal serbest bırakılmasına karar verdi.

Yüksek Mahkeme, bu kişilere ülkeden çıkış yasağı getirdi.

Şeyhin avukatı Mahmud Şeyh, yaptığı açıklamada, müvekkilinin bir an önce serbest bırakılmasını istediklerini ifade etti.

Pakistan Yüksek Mahkemesinde 7 Ekim'de yapılan duruşmada, savcılar, bu yılın başında bir alt mahkemenin hakkında beraat kararı verdiği Şeyh'in 3 ay daha hapiste kalacağını kaydetmişti.

Pearl'ün ailesini temsil eden avukat Faisal Sıddıki, mahkemenin, Şeyh'in beraatine karşı karar vermesini beklediğini, böyle bir kararın şüphelinin yeni 90 günlük tutukluluk süresinin dolmasından önce gelmesini umduğunu dile getirmişti.

Yasa, 3 ay boyunca tutuklama yetkisi veriyor

Sindh Yüksek Mahkemesi, nisan başında Wall Street Journal gazetesi muhabiri Daniel Pearl cinayeti davasında 3 sanığa beraat, 1 sanığa 7 yıl hapis cezası vererek, 18 yıldır hapiste olan sanıkların salıverilmesine hükmetmişti.

Pakistan hükümeti ise ABD'den gelen eleştiriler üzerine, Yüksek Mahkemenin "Şeyh Ömer" olarak bilinen Ahmed Ömer Said Şeyh ve diğer 3 sanığın salıverilmesi kararını "Kamu Düzenini Muhafaza Yasası" kapsamında 3 ay ertelemişti.

Yasa, hükümete kamu güvenliğini tehdit edenleri 3 ay boyunca tutuklama yetkisi veriyor.

ABD'li gazeteci Pearl, 2002'de kaçırılmıştı

Wall Street Journal gazetesi muhabiri Pearl, 23 Ocak 2002'de Pakistan'ın Karaçi kentinde kaçırılmıştı. İnternette Pearl'ün öldürüldüğünü gösteren bir video yayınlanması üzerine gözaltına alınan Ahmed Ömer Said Şeyh ve diğer üç şüpheli, gazetecinin kaçırılması ve öldürülmesinde rolleri olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Pakistan mahkemesi, 15 Temmuz 2002'de Ömer Said Şeyh'e ölüm cezası, diğer üç sanığa ise cinayetteki rolleri nedeniyle ömür boyu hapis cezası vermişti. Sanıklar, mahkeme kararına itiraz ederek temyize başvurmuştu.

ABD'nin başkenti Washington'daki Georgetown Üniversitesinin 2011'de hazırladığı soruşturma raporunda, Şeyh ve diğer üç sanığın, bu davada yanlışlıkla mahkum edildiği iddia edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, Pearl, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Pakistan'da ABD'li gazeteci cinayeti davasında beraat eden sanıklar 'derhal salıverilsin' kararı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 8 kuruş birden düştü Müge Anlı, 15 yaşındaki küçük kız 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü Cani koca karısını ve baldızını bıçaklayıp kaçtı! Yaralı kadınların feryadı mahalleyi ayağa kaldırdı Ankara'da yağan kar sokakları buz pistine çevirdi! Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı Hepsi grubunun solisti Cemre Kemer evlendi 5 gündür aranıyordu! Kayıp gencin cansız bedeni, 50 metre derinliğindeki obrukta bulundu Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayıp kendini böyle savundu: Sarhoştum, hatırlamıyorum Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?
PSG, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı PSG, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı         
14:41
Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de efsane futbolcular yarışacak Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de efsane futbolcular yarışacak         
14:12
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'ye yükseltti         
13:58
Türkiye'de üretime başlama kararı alan Oppo'dan ilk resmi açıklama Türkiye'de üretime başlama kararı alan Oppo'dan ilk resmi açıklama         
13:51
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
CHP Hatay Milletvekili Topal, Meclis'e tabutla geldi: Gasilhanede vatandaşlarımız cenazelerini almak için sıra bekliyor CHP Hatay Milletvekili Topal, Meclis'e tabutla geldi: Gasilhanede vatandaşlarımız cenazelerini almak için sıra bekliyor         
13:15
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Medyumun uygunsuz koşullarda beslediği 20 köpek ve 16 kediye el konuldu Medyumun uygunsuz koşullarda beslediği 20 köpek ve 16 kediye el konuldu         
12:08
Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu         
12:08
Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri         
11:46
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu         
09:39
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 14:47:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Pakistan'da ABD'li gazeteci cinayeti davasında beraat eden sanıklar "derhal salıverilsin" kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei