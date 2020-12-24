Son dakika gündem: Pakistan'da ABD'li gazeteci cinayeti davasında beraat eden sanıklar "derhal salıverilsin" kararı - Son Dakika

Pakistan'da, ABD'li gazeteci Daniel Pearl'ün 2002'de öldürülmesine ilişkin davada, mahkeme, haklarında beraat kararı verilen ancak Pakistan hükümetinin "kamu güvenliğini" gerekçe göstererek serbest bırakılmalarını ertelettiği 4 kişinin "derhal" salıverilmesine hükmetti.

Sindh Yüksek Mahkemesi, hükümetin, sanıkların "içeride tutulmalarına ilişkin haklı gerekçeler" sunamadığına dikkat çekerek, aralarında "baş şüpheli" Ahmed Ömer Said Şeyh'in de bulunduğu 4 kişinin derhal serbest bırakılmasına karar verdi.

Yüksek Mahkeme, bu kişilere ülkeden çıkış yasağı getirdi.

Şeyhin avukatı Mahmud Şeyh, yaptığı açıklamada, müvekkilinin bir an önce serbest bırakılmasını istediklerini ifade etti.

Pakistan Yüksek Mahkemesinde 7 Ekim'de yapılan duruşmada, savcılar, bu yılın başında bir alt mahkemenin hakkında beraat kararı verdiği Şeyh'in 3 ay daha hapiste kalacağını kaydetmişti.

Pearl'ün ailesini temsil eden avukat Faisal Sıddıki, mahkemenin, Şeyh'in beraatine karşı karar vermesini beklediğini, böyle bir kararın şüphelinin yeni 90 günlük tutukluluk süresinin dolmasından önce gelmesini umduğunu dile getirmişti.

Yasa, 3 ay boyunca tutuklama yetkisi veriyor

Sindh Yüksek Mahkemesi, nisan başında Wall Street Journal gazetesi muhabiri Daniel Pearl cinayeti davasında 3 sanığa beraat, 1 sanığa 7 yıl hapis cezası vererek, 18 yıldır hapiste olan sanıkların salıverilmesine hükmetmişti.

Pakistan hükümeti ise ABD'den gelen eleştiriler üzerine, Yüksek Mahkemenin "Şeyh Ömer" olarak bilinen Ahmed Ömer Said Şeyh ve diğer 3 sanığın salıverilmesi kararını "Kamu Düzenini Muhafaza Yasası" kapsamında 3 ay ertelemişti.

Yasa, hükümete kamu güvenliğini tehdit edenleri 3 ay boyunca tutuklama yetkisi veriyor.

ABD'li gazeteci Pearl, 2002'de kaçırılmıştı

Wall Street Journal gazetesi muhabiri Pearl, 23 Ocak 2002'de Pakistan'ın Karaçi kentinde kaçırılmıştı. İnternette Pearl'ün öldürüldüğünü gösteren bir video yayınlanması üzerine gözaltına alınan Ahmed Ömer Said Şeyh ve diğer üç şüpheli, gazetecinin kaçırılması ve öldürülmesinde rolleri olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Pakistan mahkemesi, 15 Temmuz 2002'de Ömer Said Şeyh'e ölüm cezası, diğer üç sanığa ise cinayetteki rolleri nedeniyle ömür boyu hapis cezası vermişti. Sanıklar, mahkeme kararına itiraz ederek temyize başvurmuştu.

ABD'nin başkenti Washington'daki Georgetown Üniversitesinin 2011'de hazırladığı soruşturma raporunda, Şeyh ve diğer üç sanığın, bu davada yanlışlıkla mahkum edildiği iddia edilmişti.