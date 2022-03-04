Son dakika gündem: Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi öldü

04.03.2022 12:30
Son dakika gündem: Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Şiilere ait camiye yapılan bombalı saldırıda en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Şiilere ait camiye yapılan bombalı saldırıda en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Peşaver'deki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada bombalı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Olay yerine acil yardım ekiplerinin gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

YORUMLAR
500
Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi Gaziantep'te sobadan zehirlenen çift öldü Gaziantep'te sobadan zehirlenen çift öldü

bombalı saldırı, Pakistan, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi
12:17 Ukrayna-Rusya savaşına Dünya Bankası'nın yorumu: Savaş uzarsa gıda fiyatları büyük bir sorun olacak
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:57 Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
11:52 Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı
11:46 Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'ye şaşırtan mesaj! Sosyal medyadan paylaşıp, savcılığa koştu
11:45 Babası horozunu satınca intihar etmek istedi: Horozu getirilince çatıdan indi!
11:43 Ona neden "Akrep" dendi? Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın lakabı herkesin merak konusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 12:36:36. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement