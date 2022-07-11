Pakistan 'ın Karaçi şehrinde şiddetli yağışların yol açtığı su baskınları, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar, şehirde bazı yolları kullanılamaz hale getirirken, bazı evleri de su bastı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.