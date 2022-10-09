Son dakika gündem: Pancar yüklü TIR devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika gündem: Pancar yüklü TIR devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti

09.10.2022 21:05
Son dakika gündem: Pancar yüklü TIR devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre KONYA'nın Ereğli ilçesinde devrilen pancar yüklü TIR'ın sürücüsü Metin Öztürk yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde devrilen pancar yüklü TIR'ın sürücüsü Metin Öztürk yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Öztürk yönetimindeki 42 AFS 364 plakalı pancar yüklü TIR, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza sonucu araç içinde sıkışan Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler Öztürk'ün cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı ve  Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Son dakika 3. sayfa: Konya'da tır devrildi, sürücüsü öldü Son dakika 3. sayfa: Konya'da tır devrildi, sürücüsü öldü Konya gündem haberi... Konya'da devrilen tırın sürücüsü öldü Konya gündem haberi... Konya'da devrilen tırın sürücüsü öldü
Kaynak: DHA

Metin Öztürk, Belkaya, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Pancar yüklü TIR devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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