Son dakika gündem: Pancar yüklü TIR devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti

KONYA'nın Ereğli ilçesinde devrilen pancar yüklü TIR'ın sürücüsü Metin Öztürk yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Öztürk yönetimindeki 42 AFS 364 plakalı pancar yüklü TIR, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza sonucu araç içinde sıkışan Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler Öztürk'ün cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı ve Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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