PARK HALİNDEKİ ÖĞRENCİ SERVİSİ ALEV ALDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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PARK HALİNDEKİ ÖĞRENCİ SERVİSİ ALEV ALDI; O ANLAR KAMERADA

14.03.2022 10:53

KONYA'nın Akşehir ilçesinde park halindeki okul servis minibüsü aniden alev aldı.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde park halindeki okul servis minibüsü aniden alev aldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şoförün minibüsteki öğrencileri kısa bir süre önce okula bırakıp, evine döndüğü belirtildi.

Olay, 09.30 sıralarında Yarenler Mahallesi, Şehit Ozan Şarlak Caddesi'de meydana geldi. Park halindeki 42 GAU 36 plakalı okul servis minibüsünde yangın çıktı. Alevler, bir anda minibüsü sardı. Bu sırada yangınla birlikte patlamalarda yaşandı. O anlar, çevredekilerce cep telefon kamerasıyla görüntülendi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bu arada şoförün minibüsteki öğrencileri kısa bir süre önce okula bırakıp, evine döndüğü belirtildi.

PARK HALİNDEKİ ÖĞRENCİ SERVİSİ ALEV ALDI; O ANLAR KAMERADA
PARK HALİNDEKİ ÖĞRENCİ SERVİSİ ALEV ALDI; O ANLAR KAMERADA
PARK HALİNDEKİ ÖĞRENCİ SERVİSİ ALEV ALDI; O ANLAR KAMERADA
PARK HALİNDEKİ ÖĞRENCİ SERVİSİ ALEV ALDI; O ANLAR KAMERADA

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PARK HALİNDEKİ ÖĞRENCİ SERVİSİ ALEV ALDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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