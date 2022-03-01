Son dakika gündem: Patlamada iki çocuğunu ve eşini kaybeden kadının "umut ışığı" bebeği doğdu - Son Dakika
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Son dakika gündem: Patlamada iki çocuğunu ve eşini kaybeden kadının "umut ışığı" bebeği doğdu

01.03.2022 10:57
Son dakika gündem: Patlamada iki çocuğunu ve eşini kaybeden kadının "umut ışığı" bebeği doğdu

Son dakika haberi... Ankara'nın Keçiören ilçesinde tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'nda eşiyle iki çocuğunu kaybeden ve olaydan karnındaki bebeği ile ağır yaralı olarak kurtarılan Iraklı Türkmen Zianah Al Wahab, yeni doğan bebeğiyle teselli oluyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'nda eşiyle iki çocuğunu kaybeden ve olaydan karnındaki bebeği ile ağır yaralı olarak kurtarılan Iraklı Türkmen Zianah Al Wahab, yeni doğan bebeğiyle teselli oluyor.

Kızlarpınarı Caddesi'ndeki apartmanın giriş katında, 18 Kasım 2021'de mutfak tüpünden kaynaklanan patlamada bir kısmı çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan Iraklı Türkmen aileden baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Anne Zianah Al Wahab ise hastanedeki tedavisinin ardından yanına yerleştiği amcası Kahtan Mohammed Raşid Kılı'ın evinde bebeğinin dünyaya gözlerini açacağı günü bekledi.

Beklenen gün geldi ve Anne Al Wahab, yeni doğan çocuğuna olayda hayatını kaybeden eşi Muhammed Kılı'nın ismi verdi.

Anne Al Wahab ve Muhammed bebek, Mamak'ta bir gecekonduda yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen, hayata tutunarak acılarını geride bırakmaya çalışıyor.

O gece çocuklarına su getirmek için mutfağa gittiği anda patlamanın gerçekleştiğini AA muhabirine anlatan Al Wahab, "Kocam işten geldikten sonra biraz çocuklarımla oynayıp uyudu. Onlar uykudayken evimiz patladı. Ben de o zamanlar yedi aylık hamileydim." dedi.

Çocuklarını kaybettiği için yaşadığı üzüntüyü anlatan Al Wahab, dünyaya gözünü açan bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu, onunla teselli bulduğunu, hayata tutunduğu yavrusuna patlamada ölen eşinin ismini verdiğini söyledi.

Al Wahab, tek isteğinin ise bebeğini sağlıklı bir ortamda büyütebileceği bir evde yaşamak olduğunu dile getirdi.

Akrabalarını kaybetmekten dolayı üzüntülü olduklarını anlatan Kahtan Mohammed Raşid Kılı da yetkililere seslenerek, durumlarının iyi olmadığını en azından Muhammed bebek için yardım eli uzatılmasını istedi.

Keçiören Kızlarpınarı Caddesi'nde bulunan Onbirler Apartmanı'nın giriş katında 18 Kasım 2021 saat 22.55'te meydana gelen patlamanın etkisiyle binanın bir bölümü çökmüş, Irak uyruklu baba Muhammed Kılı ve 2 yaşındaki kızı Melek Kılı hayatını kaybetmişti. Olayda ağır yaralanan ailenin 5 yaşındaki çocukları Husame Kılı ise tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

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Türkmen, Ankara, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Patlamada iki çocuğunu ve eşini kaybeden kadının 'umut ışığı' bebeği doğdu - Son Dakika


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