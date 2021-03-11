PATLAMADA ÖLEN İŞÇİNİN KARDEŞİ DOKTOR İŞ GÜVENLİĞİ ELBİSESİ OLSAYDI KARDEŞİN ŞİMDİ SAĞ OLACAKTI DEDİ - Son Dakika

PATLAMADA ÖLEN İŞÇİNİN KARDEŞİ DOKTOR İŞ GÜVENLİĞİ ELBİSESİ OLSAYDI KARDEŞİN ŞİMDİ SAĞ OLACAKTI DEDİ

11.03.2021 11:00

PENDİK'te bir döküm atölyesinde meydana gelen patlamada yanarak yaralanan ve hayatını kaybeden işçi Mustafa Karasu'nun (40) ölümüne ilişkin hakkında Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçundan 6 yıl hapis istemiyle dava açılan iş yeri sahibi Suat Karasu (59) ilk kez hakim karşısına çıktı.

PENDİK'te bir döküm atölyesinde meydana gelen patlamada yanarak yaralanan ve hayatını kaybeden işçi Mustafa Karasu'nun (40) ölümüne ilişkin hakkında Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçundan 6 yıl hapis istemiyle dava açılan iş yeri sahibi Suat Karasu (59) ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık Karasu ifadesinde 'Benim kimya mesleğiyle ilgim olmadığı için tam olarak durumu bilmiyorumö dedi. Olayda hayatını kaybeden işçinin kardeşi Ömür Karasu ise Olaydan sonra yanık bölümünde bulunan doktor 'Eğer iş güvenliği elbisesi olsaydı kardeşin şimdi sağ olacaktı' diye bana söyledi. ifadelerini kullandı.

Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Suat Karasu ile müştekiler Ömür Karasu ve Hava Karasu katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

KULLANDIĞIM MADDELER İÇERİSİNDE PATLAYAN MADDE YOKTU

Sanık Suat Karasu savunmasında 1995 yılından beri kimyasal karışım imalatı işinde olduğunu belirterek 'Bu iş için yemek tuzu yani sodyum klorür, potasyum klorür, soda ve boraks gibi maddeler kullanırım. Bunları öğrendiğimiz metotlar çerçevesinde özel karışımlar haline getirir sonra da dökümhanelere piyasaya sunarım. Kullandığım maddeler içerisinde gerek tek başına gerek karıştırılınca parlayan ya da patlayan madde yoktur dedi.

KİMYA MESLEĞİYLE İLGİM OLMADIĞI İÇİN TAM OLARAK DURUMU BİLMİYORUM

24 Nisan 2020'de meydana gelen patlama gününü de anlatan sanık 'Çalışanım Mustafa tek başına imalathanede formül üzerine karışım yapmaktaydı. Sonra bir anda elbiseleri yanmış bir şekilde gördüm, ne olduğunu sorduğumda, anlamadığı bir halde patlama ve yangın çıktığını söyledi. Hemen kendisiyle ilgilendik. Hastaneye sevk ettik, yangını da söndürme çalışmalarına geçtik. Olay bu şekilde olmuştur. Söylediğim gibi böyle bir olayın ne şekilde meydana geldiğini tam olarak bilmiyorum. Daha sonradan duyduğum kadarıyla Mustafa tarafından tek başına götürüldüğü yerden hazırlayıp karışımları bir alt kattaki paketleme kısmına götürdüğümde içine kattığı malzemelerden birini eksik kattığını söyleyerek paketlemeden vazgeçmiş, tekrar hazırladığı maddeleri üst kata çıkarmış, miksere koymuş tekrar karıştırdığı sırada da bu patlama gelmiş ifadelerini kullandı.

Sanık 'Benim kimya mesleğiyle ilgim olmadığı için tam olarak durumu bilmiyorum dedi. Müşteki olarak dinlenen maktulün kardeşi Ömür Karasu ise 'Her sabah sanık işçilere 'Sen şunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın' diyerek iş bölümü yapar. Kardeşimden ben böyle duyardım. Herhangi bir iş güvenliği kıyafeti kullanmaları söz konusu değildir. Olaydan sonra yanık bölümünde bulunan doktor 'Eğer iş güvenliği elbisesi olsaydı kardeşin şimdi sağ olacaktı' diye bana söyledi. Sanıktan şikayetçiyim dedi.

Müşteki avukatı tarafından soru sorulunca sanık 'Mustafa 2012 yılından beri benim yanımda çalışıyordu. Bu işle ilgili bir eğitim kurumu yoktur. Alaylı usulde yetiştirme söz konusudur. Yapılan iş basit bir karışımdır Biz fosforlu imalat da yaparız ancak o gün yapılmıyordu şeklinde cevap verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Müşteki avukatları duruşmada tanık dinlenmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkemede tanık dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Pendik'te 24 Nisan 2020'de sanık Suat Karasu'ya ait iş yerinde meydana gelen patlama sonucu iş yerinde çalışan Mustafa Karasu'nun çıkan yangında yaralanarak hayatını kaybettiği anlatıldı.

Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede iş yeri sahibi Suat Karasu'nun mevzuat gereği alması gereken önlemlerin gereğini yerine getirmemesi şeklindeki ihmali davranışının kazanın meydana gelmesinde birinci dereceden etkili olduğu belirtildi. Ayrıca olay sırasında hayatını kaybeden Mustafa Karasu'nun olayın meydana gelmesine etki eden bir ihmali davranışının bulunmadığı vurgulandı. İddianamede sanık Mustafa Karasu'nun 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Ayrıca iddianamede sanığın 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere meslekten uzaklaştırılması talep ediliyor.

PATLAMADA ÖLEN İŞÇİNİN KARDEŞİ DOKTOR İŞ GÜVENLİĞİ ELBİSESİ OLSAYDI KARDEŞİN ŞİMDİ SAĞ OLACAKTI DEDİ
PATLAMADA ÖLEN İŞÇİNİN KARDEŞİ DOKTOR İŞ GÜVENLİĞİ ELBİSESİ OLSAYDI KARDEŞİN ŞİMDİ SAĞ OLACAKTI DEDİ
PATLAMADA ÖLEN İŞÇİNİN KARDEŞİ DOKTOR İŞ GÜVENLİĞİ ELBİSESİ OLSAYDI KARDEŞİN ŞİMDİ SAĞ OLACAKTI DEDİ
PATLAMADA ÖLEN İŞÇİNİN KARDEŞİ DOKTOR İŞ GÜVENLİĞİ ELBİSESİ OLSAYDI KARDEŞİN ŞİMDİ SAĞ OLACAKTI DEDİ

Mustafa Karasu, İş Güvenliği, Pendik, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PATLAMADA ÖLEN İŞÇİNİN KARDEŞİ DOKTOR İŞ GÜVENLİĞİ ELBİSESİ OLSAYDI KARDEŞİN ŞİMDİ SAĞ OLACAKTI DEDİ - Son Dakika


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