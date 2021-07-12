Pazaryeri'ndeki turnuvalarda 15 Temmuz anıldı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15 Temmuz Şehit Zafer Koyuncu 3. Dart ve 1. Okçuluk Turnuvası" sonuçlandı.

Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunda yapılan her iki turnuvada, sporcular kıyasıya yarıştı. Turnuvanın hakemleri Bilecik ili dart hakemi ve okçuluk antrenörü Aydan Yavuz ile dart antrenörü Samet Ceyhan'dan oluşurken, Dart Turnuvasında Minikler ve Yıldızlar kategorisinde, Melih Ağırbaş, İrem Çalık, Niyazi Kazancı, Ecrin Karadayı, Batuhan Kazancı ve Gençler ve Büyükler kategorisinde, Furkan Çoşkun, Mustafa Ömer Ünsal, Ahmet Ümmet Bayatlıoğlu, Kevser Kılıç, Merve Özcan dereceye girdi.

Okçuluk Turnuvası ise iki tur halinde puanlama usulü yapıldı. Dereceye giren sporcular, Minikler ve Yıldızlar kategorisinde, Hasan Hamza Aytekin, Şeyma Erkan, Ecrin Karadayı, İrem Çalık, Batuhan Kazancı, Gençler ve Büyükler kategorisinde, Ömer Kayra Erken Emirhan Kocabaş dereceye girdi.

Derece yapan sporcular, başarı belgesi ve madalyalarını Pazaryeri Kaymakamlığı önünde 15 Temmuz akşamı düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinliklerinde takdim edilecek. - BİLECİK