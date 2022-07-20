PENDİK'TE HURDACILARIN ÇIKARDIĞI YANGINDA 4 KÖPEK ÖLDÜ - Son Dakika
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PENDİK'TE HURDACILARIN ÇIKARDIĞI YANGINDA 4 KÖPEK ÖLDÜ

20.07.2022 10:12
PENDİK'TE HURDACILARIN ÇIKARDIĞI YANGINDA 4 KÖPEK ÖLDÜ

PENDİK'TE HURDACILARIN ÇIKARDIĞI YANGINDA 4 KÖPEK ÖLDÜMurat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)- PENDİK'te demirlerini almak istedikleri kanepeleri yakan hurdacılar, otların alev almasıyla yangına neden oldu.

PENDİK'TE HURDACILARIN ÇIKARDIĞI YANGINDA 4 KÖPEK ÖLDÜ

Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA)- PENDİK'te demirlerini almak istedikleri kanepeleri yakan hurdacılar, otların alev almasıyla yangına neden oldu. Çalıların içindeki köpek ve 3 yavrusu öldü.

Pendik Yayalar Mahallesi'nde geçen pazar günü öğle saatlerinde hurdacıların demirlerini almak için kanepeleri yaktı. Otların da alev almasıyla çıkan yangında köpek ve 3 yavrusu öldü. Yangını gören çevre sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yanan kanepelere ve çalılığa müdahale ederek yangını söndürdü. Alevlerden kaçmayı başaran 5 yavru köpek ise mahalle sakini Dilek Taneri tarafından sahiplenildi. Ölen köpekler belediye ekiplerine teslim edilerek, hayvan mezarlığına gömüldü.

"ANNE KÖPEK YAVRULARINI BIRAKMAMIŞ"

Yanarak ölen köpekleri beslediğini söyleyen mahalle sakini Dilek Taneri, "Dumanları görünce koşup geldim. Çalıların içinde 8 yavrusuyla bir köpek yaşıyordu. Yeni doğmuştu yavrular. Polis ve mahalle sakinleri onları kurtarmaya çalışıyordu. Yerlerini gösterdim. Köpek yavrularından 5'ini kucağıma verdiler. İçerde 3 yavru köpek kaldığı için anne köpek onları bırakmamış. Rüzgarla birlikte alevler bir anda burayı sardı. Anne köpek çığlıklar atarak, yavrularıyla birlikte can verdi. Geride kalan yavruları sahiplendim" diye konuştu.

"DEMİRLERİNİ ÇIKARMAK İÇİN KOLTUKLARI YAKMIŞLAR"

Yangının kağıt toplayıcıları tarafından çıkarıldığını iddia eden Taneri, "Bu alana koltuk atmışlar. 2 motosikletli kağıt toplayıcı demirlerini çıkarmak için koltukları tutuşturmuş. Alevler çalılara sıçrayınca da kaçmışlar. Yangın çok hızlı şekilde yukarıya doğru sıçradı. Yangından sonra gelip demirleri alıp gitmişler" diye konuştu.

YANAN ÇEKYAT DEMİRLERİNİ ALMAYA GELDİLER

Mahalle sakinleri cep telefonu kamerasıyla, iddiaya göre kanepeleri yakan hurdacıların bir minibüsle araziye gelip demirlerini minibüse yüklemelerini kaydetti. Görüntülerde minibüsle gelen hurdacılar, demirleri toplayıp araziden uzaklaşıyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PENDİK'TE HURDACILARIN ÇIKARDIĞI YANGINDA 4 KÖPEK ÖLDÜ - Son Dakika

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