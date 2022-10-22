Son dakika gündem: Pendik'te silahlı çatışmanın arasında kalan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika gündem: Pendik'te silahlı çatışmanın arasında kalan bir kişi hayatını kaybetti

22.10.2022 08:51

Son dakika haberlerine göre İstanbul Pendik'te işten eve dönerken iki grup arasındaki silahlı çatışmada arada kalan kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İstanbul Pendik'te işten eve dönerken iki grup arasındaki silahlı çatışmada arada kalan kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şeyli Mahallesi Mevlana Caddesi'nde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup, bulundukları araçlardan birbirlerine silahla ateş açtı.

Bu sırada işten evine dönen Şahset B. (53), çatışmanın arasında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Şahset B, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çatışmanın taraflarından 1 kişinin de yaralı olarak hastanede gözetim altında olduğu öğrenildi.

Polis, olaya karışan diğer şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Pendik'te silahlı çatışmanın arasında kalan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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