Son dakika gündem: Pendik'teki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Pendik'teki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Pendik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Dedepaşa Caddesi'nde giden, B.C'nin kullandığı 34 HC 0826 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ABK 031 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada araç sürücüsü B.C. ile otomobilde bulunan F.T, K.S.B. ve M.B. yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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