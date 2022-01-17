PİŞMANİYE İMALATHANESİNDE YANGIN ÇIKTI, İŞÇİLER KARTON KUTULARI PENCEREDEN ATTI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir pişmaniye imalathanesinin paketleme bölümünde yangın çıktı. İşçiler karton kutuları pencereden atarak yangının büyümesini önlemeye çalışırken, itfaiye yangını söndürdü.

Sabah saatlerinde, Başiskele Karadenizliler Mahallesi D-130 Karayolu üzerinde bulunan bir pişmaniye imalathanesinin paketleme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçiler yangına müdahale ederken itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kontrol altına almaya çalışırken, bu sırada imalathanede çalışan işçiler, yangının büyümesini önlemek için boş karton kutuları pencereden aşağı attı. Yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.