Son dakika haber! PKK'lı teröristin ailesine taziye ziyareti yapan HDP'li milletvekili Önlü hakkında soruşturma - Son Dakika

PKK'lı teröristin ailesine taziye ziyareti yapan HDP'li milletvekili Önlü hakkında soruşturma

TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olarak bilinen ve 10 Kasım günü düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen örgütün sözde 'Dersim Eyaleti' komutanı 'Yılmaz' kod adlı terörist İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,-