MİT, yerel istihbarat ağının yardımıyla 'Şahan' kod adlı Vedat Aksaç liderliğindeki suikast timinin Irak'ın kuzeyindeki Erbil- Halifan bölgesinde intikal halinde olduğunu tespit etti. Kısa sürede harekete geçen operasyon timi, PKK'lı grubun izini dağlık alanda buldu. Hakkında arama- yakalama kararı bulunan Aksaç'ı hedef alan çalışma kapsamında, 5 Eylül 'de operasyon düzenlendi. Operasyonda Aksaç ve beraberindeki 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Erbil, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: PKK'nın suikast timindeki 3 terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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