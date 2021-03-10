Son dakika gündem: PKK'ya üyelikten hapis cezası alan CHP'li meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: PKK'ya üyelikten hapis cezası alan CHP'li meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
10.03.2021 23:02
Son dakika haber... Terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan CHP'li Gebze Belediyesi Meclis üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
Terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan CHP'li Gebze Belediyesi Meclis üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan yargılanan Gebze Belediyesi Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkemenin Kurum'un tutukluluk halinin devamına karar vermesi üzerine CHP'li meclis üyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
(İHA)
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