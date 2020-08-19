Son dakika gündem: Polis ekipleri maske denetimi yaptı - Son Dakika

Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, kentin en işlek cadde ve sokaklarında maske denetimi yaptı.

Vatandaşların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dikkatli olmalarını isteyen ekipler, araçlarından maske takıp sosyal mesafe ve el hijyenine uymaları konusunda anonslar yapıldı ve broşür dağıtıldı.

Muş Valiliği önünde başlayan ve Yunusların de katıldığı denetimde çay bahçeleri, kahvehaneler ve restoranlar da da denetimde bulunan ekipler, vatandaşlara maske dağıtarak alınacak tedbirlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Denetimlerin insan sağlığı için önemli olduğunu belirten vatandaşlardan Şahin Çelik, "Maskeyi herkesin takması gerektiğini düşünüyorum. Pandemi sürecinde denetimlerinde aralıksız devam etmesi lazım. Bu şekilde daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Hiç kimse demesin bana bir şey olmaz benim kurallara uymaya gerek yok demesin. Bu virüsün şakası yok." diye konuştu.

Ekipler,Vatandaşları bilgilendirmek amacıyla,Hayvana yapılan şiddete sessiz kalma,Doğaya çöp atma,hepsi sana geri dönecek,Sağlık her şeyden önce gelir Lütfen Düğünlerde,Tedbirsiz davranmayın, Emniyet kemeri hayat kurtarır ve halkımızın güvenliği için çalışıyoruz gibi broşürler dağıttı.