Son dakika gündem: Polisi şehit eden 'Çakal' lakaplı sanık ile oğluna ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit edilip, 2 polisin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan (47) ve oğlu Efe Özturan'ın (19) yargılanmasına devam edildi. Davanın bugün görülen üçüncü duruşmasında savcı mütalaasını açıklayıp, her iki sanık için ağırlaştırılmış mübbet hapis cezası talebinde bulundu.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Ekipler, 16 Haziran 2021 tarihinde, motosikletlerle şüphelilerin içinde olduğu otomobili takibe aldı. Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdulkadir Doğan ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. Ambulanslarla yaralı polislerden Ercan Yangöz, ilçedeki bir özel hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu. Yangöz'ün cenazesi, memleketi Denizli'nin Buldan ilçesinde toprağa verildi. Çeteye yönelik operasyonda Yangöz'ü şehit eden Fatih Özturan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından polis memuru Ercan Yangöz'ün şehit edilip, 2 polis memurunun da yaralanmasıyla ilgili Fatih Özturan hakkında 'kasten öldürme' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıla kadar hapis, oğlu Efe Özturan hakkında ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Bu kapsamda Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Fatih Özturan katılırken, tutuksuz yargılanan oğlu Efe Özturan ise Samsun'un Bafra ilçesinde olduğu için Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yer aldı.Duruşma salonunda ise şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün annesi Nursel Yangöz, babası Şahin Yangöz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, tanık polisler, yakınları, meslektaşları ve avukatlar yer aldı.SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADIDuruşmada sanık avukatının ve sanıkların beyanı dinlendi. Olayın ardından olay yerine gelen tanık 4 polis memurundan 3'ü dinlendi. Bir önceki duruşmada Fatih Özturan'ın talebi üzerine istenilen kamera kayıtlarıyla ilgili tutanak mahkeme heyetine sunuldu. Tutanakta istenilen söz konusu kamera kaydında, kameranın olaydan sonraki bir tarihte sonra taktırılmış olması nedeniyle, olaya ilişkin bir verinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili savcılık mütalaası okundu. Her iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulunuldu.Mütalaanın açıklanmasının ardından mahkeme heyeti, Fatih Özturan'ın tutukluluk halinin devamına, Efe Özturan'a ise yurt dışı çıkış yasağı şartı koyulup, adli kontrol halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.'HİÇBİR PİŞMANLIKLARI YOK'Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün ailesinin avukatlarından Ömer Turan Osmanoğlu, şunları söyledi: "Savcı mütalaasında her iki sanık için de ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası talebinde bulundu. Önümüzdeki celse karar celsesi olacak. Diğer sanık Efe Özturan'ın tutuklama talebini hükümle beraber değerlendirmesine karar verdi. Gönül ister ki o da bu aşamada tutuklansın. Çünkü babasının, geçmiş hayatı çevresi, dostları itibariyle kaçma şüphesi çok yüksek. Mahkeme talebimizi hükümle beraber değerlendirmeye karar verdi. Dosyanın bütün delilleri toplandı. Mütalaada buna göre oluşturuldu. Geçen celse özellikle dile getirip, 'Hiçbir pişmanlıkları yok' demiştik. Bugün de aynı şekilde pişman olmama halini devam ettirdiler. Görevli polis memurlarına ve ölümden dönen polis memuruna iftira atmaya kalkıştılar. Pişmanlıkları yok, mütalaada da bunu bu yönde TCK 62'yi içeren 'hafifletici neden' uygulanmamasını savcımız talep etti. İnşallah her ikisi de ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılır. Kamera kayıtları talep etmişlerdi, ona ilişkin tutanaklar geldi. Talep ettikleri kameranın olay tarihinden sonraki bir tarihte taktırıldığına, faturaların mevcut olduğuna ilişkin site yöneticinin de imzasının olduğu tutanak tutuldu. O iddialar da bu aşamada boş çıktı. Zaten sanık tarafının çabası, 'konuyu saptıralım, algıyı başka yöne çekelim ve biz burada öncelikle Efe'yi sonra da Fatih'i sıyıralım'. Ne biz ne de mahkeme buna müsade etmedi. Olay olduğu andan sonra olay yerinde 4 polis memurundan 3'ü dinlendi".'HASMI YOK'Yangöz Ailesi'nin avukatlarından Tuğba Özden Tosun da "Basına da yansıdığı için şu hususu açıklamak istiyorum. Fatih Özturan'ın hasmı yok. Çünkü, olaydan 1-2 gün önce sosyal medya hesaplarından yer bildiriminde bulunmuş. Hasmı olan kişi yer bildiriminde bulunmaz. Bu nedenle konunun bu tarafının basın tarafından da aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar, olaydan önce yaptığı paylaşımlar olduğu için mahkeme heyeti tarafından itibar görülmedi" dedi.