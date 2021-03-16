Son dakika gündem: polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi - Son Dakika

Son dakika gündem: polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi

16.03.2021 17:52
Son dakika gündem: polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi, System.String[]

Son dakika haberleri... Bolu Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentte sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentte sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

Bolu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde sokak hayvanları için kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Kentin sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu bölgelerde ekip otosuyla gezen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli polisler, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle besledi. Kent Meydanı'nda sokak köpeğine elleriyle su veren polis memuru vatandaşlardan takdir gördü. - BOLU

Son dakika gündem: polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Son dakika gündem: polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sokak Hayvanları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Zeytin ağaçlarını kestiği gerekçesiyle tartıştığı abisini tüfeğiyle öldürdü 2 yaşındaki oğluna motosiklet kullandıran Kenan Sofuoğlu'ndan eleştirilere yanıt: Formula-1'e yetiştirmek isterim Altının kilogramı 417 bin liraya geriledi Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de baya iyiymişsiniz Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı
Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı         
17:58
CHP'den istifa edeceği iddia edilen Böcek dedikodulara son noktayı koydu: Bugüne kadar hiç zikzak yapmadım CHP'den istifa edeceği iddia edilen Böcek dedikodulara son noktayı koydu: Bugüne kadar hiç zikzak yapmadım         
17:52
FIFA, Josef de Souza'yı haklı buldu! Al-Ahli, Brezilyalı futbolcuya tazminat ödeyecek FIFA, Josef de Souza'yı haklı buldu! Al-Ahli, Brezilyalı futbolcuya tazminat ödeyecek         
17:32
Cinayet planı yaptıkları iddiasıyla davaları süren Yağmur Sarnıç ve sevgilisine hapis cezası Cinayet planı yaptıkları iddiasıyla davaları süren Yağmur Sarnıç ve sevgilisine hapis cezası         
17:17
Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor         
16:17
Rusya Twitter'ı 1 ay içerisinde tümüyle engelleyebilir Rusya Twitter'ı 1 ay içerisinde tümüyle engelleyebilir         
15:35
Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı         
15:19
Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu         
15:03
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi         
14:19
Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz         
14:07
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Menteşe Belediyesi VR espor turnuvası düzenliyor Menteşe Belediyesi VR espor turnuvası düzenliyor         
11:15
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 18:08:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei