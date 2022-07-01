Son dakika gündem: Polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi vuruldu, hastanede öldü (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi vuruldu, hastanede öldü (2)

01.07.2022 19:49
Son dakika gündem: Polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi vuruldu, hastanede öldü (2)

Gelen son dakika haberine göre EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMAKonya'da, kendisini odunlukta yakalayan polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi Müslüm Davulcu'nun (29), tabancayla vurulup hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili Konya Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Konya'da, kendisini odunlukta yakalayan polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi Müslüm Davulcu'nun (29), tabancayla vurulup hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili Konya Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "01.07.2022 günü saat 00.39 sıralarında Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesinde kavga olduğu şeklinde ihbar alınmıştır. Olay yerine ivedilikle intikal edilmiş; elinde bıçak olan bir şahsa hırsızlık ve izrar olaylarından tepkili yaklaşık 30 kişi ekiplerimiz tarafından dağıtılmıştır. Ekiplerimiz evin müştemilatına girerek saklanan şüpheliyi ikna etmek suretiyle dışarı çıkarmaya çalışmış ancak şahıs saklandığı yerden aniden çıkarak elindeki bıçakla ekiplerimize saldırmıştır. Açılan ateş sonucu yaralanan şahıs hastanede ameliyata alınmış, ertesi gün saat 10: 00 sıralarında maalesef hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili Adli ve İdari Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."


YORUMLAR
500
Konya'da Şizofreni Hastası Müslüm Davulcu, Polis Tarafından Vuruldu Konya'da Şizofreni Hastası Müslüm Davulcu, Polis Tarafından Vuruldu Son dakika... Polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi vuruldu, hastanede öldü Son dakika... Polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi vuruldu, hastanede öldü
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Müslüm, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi vuruldu, hastanede öldü (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:01 Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan cinayette polis, şüpheliyi yakaladı
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:38 Ankara'daki selde hayatını kaybeden Busenur, elbisesini değiştirmek için eve gelmiş
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 19:56:03. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Polislere bıçakla saldıran hırsızlık şüphelisi vuruldu, hastanede öldü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement