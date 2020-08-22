Son dakika gündem: Polisten 'komşunu kolla' projesi - Son Dakika

ADANA'da polisler, apartmanda oturan vatandaşların komşuluk bağlarının geliştirilmesi ve bu şekilde hırsızlık ya da dolandırıcılık gibi olayların önüne geçilmesi için bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi olayların önüne geçilmesi için özellikle apartmanda yaşayan vatandaşları, komşuluk bağlarının geliştirilmesi yönünde bilgilendirdi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde 'komşunu kolla' projesi kapsamında kapıları tek tek çalan polis, vatandaşlara 'Komşunu ne kadar tanıyorsun?' diye sordu. Polisler, apartman sakinlerine bilgilendirici broşürler dağıtarak, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.