Kariyer hazırlığındaki üniversitelilere ve hayatlarının tercihini yapacak olan gençlere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, 'Gençler kendilerini mutlu etmeyecek bir bölümün peşinden asla koşmamalılar' dedi.

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, 'Üniversite, vizyon açıcı, hem bireysel, hem de toplumsal geleceğin kurulduğu bir kurumdur. Gençlerin, zamanı geldiğinde, yaşamda ayakta durup, kendi hayatlarını, ailelerini kurma noktasında refahı, mutluluğu, esenliği garanti altına alacak şekilde yetiştikleri yuvadır. Bu hedefe yönelik olarak formasyon aldıkları, sosyalleştikleri, meslek edindikleri, tüm bunların fırsatını sağlayan yerdir. Gençlerin disiplin, özveri ve tutkuyla gelecekte ne olmak istiyorlarsa o yöne doğru evirilmeleri için ellerine geçen fırsatları en iyi biçimde kullanmaları gerekiyor. İnsanoğlu elinden gelenin en iyisini yapma noktasında kendine borçlu. Gençlerin ailelerine, topluma, insanlığa olan borçları bir yana en önemli sorumlulukları kendilerine karşı bu borçlarını eksiksiz ifa etmek' diye konuştu.

'İNGİLİZCE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER İŞ HAYATINDA ARANAN ELEMAN OLUYOR'

İçinde bulunduğumuz çağda ve görünür gelecekte yabancı dil ve özellikle İngilizce öğrenmenin öneminin artacağını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, 'Küresel istihdam piyasasının koşulları gençleri evrensel bilgi havuzuna doğrudan ulaşmak zorunda bırakıyor. Bunun için İngilizce eğitimi şart. Altınbaş Üniversitesi'nde İngilizce eğitimini özelleştirilmiş bir biçimde her bölümün kendi ihtiyaçlarına göre veriyoruz. Üniversitemizin hazırlık sınıfları hakikaten çok başarılı. Gençlerimizin mesleklerinde evrensel bilgi potasına ulaşabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bir örnek verecek olursam Altınbaş Üniversitesinde 80'den fazla ülkeden yabancı öğrenci var. Üniversitemizin tıp fakültesi birincisi yabancı bir öğrenci oldu. Bu verdiğimiz eğitimin küresel standartları en üst seviyede tutturduğunun en açık örneği, düşünün ki bir uluslararası öğrenci eğitim için geldiği bir ülkede İngilizce müfredatla eğitim alıp rekabet edip Tıp eğitimi gibi zor bir eğitimi birincilikle bitirebiliyor. Doğrusu istihdam piyasasının en istenir pozisyonları en az İngilizce bilgisini zorunlu kılıyor. Bizim mezunlarımız bu bakımdan dünyanın her yerinde ve ülkemizde iş hayatına atıldıkları zaman aranan eleman oluyorlar' ifadelerini kullandı.

'KENDİLERİNİ İFADE ETMEKTEN ASLA ÇEKİNMESİNLER'

Bir ya da daha fazla yabancı dili çok iyi şekilde bilmek gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Han gençlere şu önerilerde bulundu:

'Mutlu olmayı öncelikleri haline getirmeleri gerekiyor. Kendilerine uygun olmayan bir alanın peşinden asla koşmasınlar. Ellerinden gelenin en iyisini yapsınlar. Biraz daha gayret gösterseydim duygusu iyi değildir. İnsanın kendine haksızlık yaptığının nişanesidir. Gençlerimiz en başta kendileri için, kendileri daha azını hak etmediği için eğitim alanında ve hayatta ellerinden gelen en iyi performansı göstermeliler. Dinlemeyi öğrenmelerinde fayda var. Kendilerini ifade etmekten asla çekinmesinler. Bunların hepsi beraberinde başarıyı da getirir.'

'BU DÖNEMDE ÖNCELİĞİMİZ GENÇLER OLMALI'

Pandeminin öğrencilerin okul ile ilişkilerini ciddi şekilde etkilediğini belirten Han, düzenleme yapılan YKS barajıyla ilgili de şunları söyledi:

'Üniversite kayıt imkanlarının kolaylaştırılması her halükarda olumlu bir gelişme. Bu dönemde önceliğimiz gençler olmalı. Çocuklarımızın umudunu canlı tutmak, onların işlerini zorlaştırmaktansa daha da kolaylaştırmak gerekiyor.'