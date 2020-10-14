Son dakika gündem: Putin ile Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı görüştü - Son Dakika

Son dakika gündem: Putin ile Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı görüştü

14.10.2020 21:22
Son dakika gündem: Putin ile Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı görüştü, System.String[]

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ateşkes ilan edilmesine rağmen gerilimin devam ettiği Dağlık Karabağ konusunun yanı sıra Suriye ve Libya'nın da ele alındığı duyuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ateşkes ilan edilmesine rağmen gerilimin devam ettiği Dağlık Karabağ konusunun yanı sıra Suriye ve Libya'nın da ele alındığı duyuruldu.

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. Açıklamada iki liderin 10 Ekim'de imzalanan ateşkes anlaşmasının önemine vurgu yaptığı ifade edilirken, AGİT Minsk Grubu tarafından bölgedeki barış görüşmelerinin hızlandırılması gerektiği vurgulandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Orta Doğu'dan militanların çatışmalara katılması konusunda ciddi endişeleri olduğu belirtilirken, bölgede kalıcı barışın sağlanması için siyasi diyalog işaret edildi.

Kremlin açıklamasında, Putin ve Erdoğan'ın Suriye ve Libya'daki durumu da ele aldığı aktarılırken Türkiye ile Rusya'nın koordinasyonunun Suriye'de istikrara katkısı olduğu konusunda ortak görüşe varıldığı belirtildi.

(İHA)

Son dakika gündem: Putin ile Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı, Dağlık Karabağ, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Putin ile Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı görüştü - Son Dakika


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