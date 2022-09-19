Son dakika gündem: Restoranda bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Restoranda bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

19.09.2022 16:24
Son dakika gündem: Restoranda bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de, içkili restoranda 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ümit Zeybek (46) ve Kenan Çetintaş (40) hayatlarını kaybederken, Çetin K. (47) yaralandı.

ESKİŞEHİR'de, içkili restoranda 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Ümit Zeybek (46) ve Kenan Çetintaş (40) hayatlarını kaybederken, Çetin K. (47) yaralandı. Şüpheliler Tevfik A. ile Ergun K. ise gözaltına alındı.

Seyitgazi ilçesinde oturan Ümit Zeybek, Kenan Çetintaş ve Çetin K. gece yarısı, İkiçeşme Mahallesi'ndeki içkili restorana gitti. Üç arkadaş, henüz bilinmeyen nedenle, restoranda farklı masada oturan Tevfik A. ve Ergun K. ile tartıştı. İki grup arasındaki kavgaya dönen olayda Ümit Zeybek, Kenan Çetintaş ve Çetin K. bıçaklanarak yaralandı. İki şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Ümit Zeybek ile Kenan Çetintaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeybek ile Çetintaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Çetin K. ise ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheliler Tevfik A. ile Ergun K., soruşturma başlatan polis ekipleri tarafından Beylikova ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Seyitgazi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Restoranda bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Restoranda bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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