Son dakika gündem: Resulayn'daki bombalı saldırı anı kamerada - Son Dakika

Son dakika gündem: Resulayn'daki bombalı saldırı anı kamerada
02.01.2021 23:17
Son dakika haberler... Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Suriye'nin Resulayn kentinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucu 4 sivil hayatını kaybetmişti. Saldırıda bomba yüklü aracın patlama anı ortaya çıktı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde aracın patlamasıyla birlikte etraftakilerin kaçıştığı ve yangının çıktı görülüyor.
(Hamad Alnajjar-Abu Mücahit El Halebi/İHA)
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