Son dakika gündem: Resulayn'daki bombalı saldırı anı kamerada - Son Dakika

Suriye'nin Resulayn kentinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucu 4 sivil hayatını kaybetmişti. Saldırıda bomba yüklü aracın patlama anı ortaya çıktı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde aracın patlamasıyla birlikte etraftakilerin kaçıştığı ve yangının çıktı görülüyor.

Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar