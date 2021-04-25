Son dakika gündem: Rize'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Rize'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, kavgayı ayırmaya çalışan kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Karasu köyünde B.A. ile Selmani Arıcan arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.A, Arıcan'ı silahla yaraladı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren Resul İ. de seken kurşunun isabet etmesi sonucu ayağından yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Selami Arıcan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

B.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.