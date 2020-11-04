Son dakika gündem: Rize'de emniyet operasyonları - Son Dakika

Rize'de polis ekipleri tarafından son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 57 kişi tutuklandı.

Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde, çeşitli olaylara karıştığı tespit edilen 613 kişi hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 57'nini sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda 25 ruhsatsız tabanca, 3 yivsiz tüfek, 102 gram kubar esrar, 1260 gram sentetik bonzai, 51 gram metamfetamin, 2 kilo 456 esrar ile çeşitli miktarda suç malzemesinin ele geçirildiği aktarıldı.

Rize Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam ettiği kaydedildi.