Son dakika gündem: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi

29.12.2020 18:59
Son dakika gündem: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Son dakika haberler... Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında silahla şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı da yaralayan trafik polisinin yargılanmasına devam edildi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında silahla şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı da yaralayan trafik polisinin yargılanmasına devam edildi.

Hakim Adem Amaç başkanlığındaki Ağır Ceza Mahkemesindeki 8. duruşmaya, "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme ve iki kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklu yargılanan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Duruşmada, sanığın şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin kardeşi Ertunç Verdi ve ailesinin vekaletini gönüllü olarak üstlenen Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında İstanbul'da "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla açılan davanın bu dava ile birleştirilmesine karar verdi.

Duruşmada, iddianame okunarak sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun savunması soruldu.

Sarıcaoğlu, 2000 yılında Samsun'da FETÖ'ye ait dershaneye gittiğini, 2001'de Erzurum'da üniversite okuduğu dönemde bir ay örgüt yurdunda kaldığını, ardından arkadaşlarıyla özel eve çıktığını, sonra da örgütle herhangi bir irtibatının olmadığını, kesinlikle örgüt üyesi olmadığını savundu.

Sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu da İstanbul'da verdiği ifadede bazı sözlerin kendisine ait olmadığını öne sürerek, sanığın herhangi bir FETÖ üyeliği ve sempatizanlığını bilmediğini söyledi.

Sanığın eşi Semiha Sarıcaoğlu da eşiyle 15 yıllık evli olduğunu ve örgüt ile ilgili bağlantısına şahit olmadığını ifade etti.

Tanık olarak ifade veren eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, şehit Altuğ Verdi'nin 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı işlere imza attığını, şehit edilmesinden 3 gün önce Altuğ Verdi'yi ziyaretinde kendisine kapsamlı FETÖ operasyonu yapacağını söylediğini belirterek, "Bu da cinayeti örgütün yaptığını gösteriyor." dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddia makamı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın cep telefonundaki mesajlar, internet sitesindeki aramaları, Altuğ Verdi ile görüşmeye geldiği zamanda eylemini daha hızlı gerçekleştirmek ve zaman kazanmak için silahının fişek yatağında fişek bulundurduğu ifade edilerek, bu nedenlerle sanığın silahlı saldırı eylemini kamu görevlisine karşı önceden planlayarak tasarladığının tüm dosya kapsamından anlaşıldığı belirtildi.

Sanık Sarıcaoğlu'nun, Altuğ Verdi'ye karşı eylemine uyan suçun işleniş biçimi, kasıt yoğunluğu nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'a karşı suçun işleniş biçimi, kasıt yoğunluğu nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre cezalandırılmasını istedi.

İddia makamı, sanığın, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla hakkında açılan ve Rize'deki davayla birleştirilen dosyadan, toplanan deliler ve tanıkların ifadesi ile sanığın üzerine atılan örgüt üyeliği suçunu işlediğine dair belge ve bilgiler yeterli olmadığı gerekçesiyle beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, son duruşmada huzurda bulundurulmasına, görüntü ve belgelerin UYAP üzerinden sanığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kovid-19 tedbirleri altında yapılan duruşmayı, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı da izledi.

Altuğ Verdi, Yiğit Can, Şehit, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk 5 maç men cezası aldı Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu Toprağa verdikleri cenazenin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu Bulgarlar Edirne'ye stok akını yaptı, adım atacak yer kalmadı Bodrum'a yılbaşı akını, 170 binlik nüfus 900 bine fırladı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı
Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu, babasından sonra annesini de kaybetti Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu, babasından sonra annesini de kaybetti         
19:00
Karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, kamyonetin çarpması sonucu öldü Karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, kamyonetin çarpması sonucu öldü         
18:19
Yurt dışından getirilen cep telefonları için harç tutarı 2 bin 6 lira oldu Yurt dışından getirilen cep telefonları için harç tutarı 2 bin 6 lira oldu         
17:54
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı         
16:24
Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan'la anlaştı Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan'la anlaştı         
16:04
Tedbir sonuç veriyor! Mersin'in Bozyazı ilçesinde koronavirüs vakası sıfırlandı Tedbir sonuç veriyor! Mersin'in Bozyazı ilçesinde koronavirüs vakası sıfırlandı         
15:19
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı         
14:47
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı         
14:15
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü         
12:02
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 19:09:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei