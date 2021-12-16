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Son dakika haberi: Rubato solistinin dava dosyası uzlaştırmaya gönderildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Rubato solistinin dava dosyası uzlaştırmaya gönderildi

16.12.2021 14:07
Son dakika haberi: Rubato solistinin dava dosyası uzlaştırmaya gönderildi

Son dakika haberleri: ÜSKÜDAR'da geçtiğimiz yıl kız arkadaşı B.Y.'ye karşı 7 ayrı suç işlediği iddiasıyla 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Rubato'nun solisti Özer Arkun'un dava dosyası, "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçları yönünden uzlaştırma bürosuna gönderildi.

ÜSKÜDAR'da geçtiğimiz yıl kız arkadaşı B.Y.'ye karşı 7 ayrı suç işlediği iddiasıyla 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Rubato'nun solisti Özer Arkun'un dava dosyası, "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçları yönünden uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Özer Arkun ve B.Y. katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı "Kasten yaralama" suçunun uzlaşmaya tabi olduğunu belirterek dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesini talep etti. Söz verilen sanık Özer Arkun ve avukatı dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine diyecek bir şeyleri olmadığını belirtti. Müşteki B.Y.'nin avukatı da eksikliklerin giderilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİAra kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine atılı "Kasten yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarını uzlaştırmaya tabi olduğunu dikkate alarak bu suçlar yönünden uzlaştırma hükümlerinin uygulanması için dosyanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, B. Y. ile Özer Arkun'un 2019 yılı Temmuz ayından itibaren arkadaş oldukları, 2020 Mart ayında evlilik kararı alıp birlikte yaşamaya başladıkları anlatılıyor.Özer Arkun ile B.Y.'nin 4 Mayıs 2020'de evlilik meselesi nedeniyle tartıştıkları, Arkun'un genç kadına sinkaflı küfürler ederek, yüzüne su dolu bardağı fırlattığı savunulan iddianamede, burnunun kanamasına neden olduğu, cep telefonu ve bilgisayarını kullanmasına engel olduğu, zorla öpmeye çalıştığı savunuluyor. İddianamede Özer Arkun'un "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla kasten yaralama", "tehdit", "şantaj", "hakaret", "nitelikli yağma" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Savcısı, Hakaret, Rubato, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Rubato solistinin dava dosyası uzlaştırmaya gönderildi - Son Dakika


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