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Son dakika gündem: Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Son dakika gündem: Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

08.02.2022 13:15
Son dakika gündem: Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haber... Rus donanmasına ait 3 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rus donanmasına ait 3 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Ege Denizi yönünden boğaza giren Rusya'nın Karadeniz filosu gemilerinden 112 metre boyundaki 127 borda numaralı "Minsk", 120 metre uzunluğundaki 102 borda numaralı "Kaliningrad" ile 112 metrelik 130 borda numaralı "Korolev", bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren gemilere boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

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Çanakkale Boğazı, Kaliningrad, Çanakkale, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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