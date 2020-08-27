Son dakika gündem: - Rus istihbaratı askeri casusluk iddiasıyla bir komutana operasyon yaptı
Gelen son dakika haberlerine göre - Rus istihbaratı askeri casusluk iddiasıyla bir komutana operasyon yaptı Rus istihbaratı, Ukrayna'ya stratejik füzelerle ilgili bilgi aktardığı iddiasıyla bir komutanı gözaltına aldı.
- Rus istihbaratı askeri casusluk iddiasıyla bir komutana operasyon yaptı
MOSKOVA - Rus istihbaratı, Ukrayna'ya stratejik füzelerle ilgili bilgi aktardığı iddiasıyla bir komutanı gözaltına aldı.
Rusya'da askeri casusluk yaptığı iddia edilen bir komutana operasyon gerçekleştirildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın en çok stratejik ve uzun menzilli füze denemesi yaptığı ve konuşlandırdığı bölgelerden biri olan Barnaul Bölgesi'nde görevli kıdemli teğmenin Ukrayna'ya bilgi sızdırdığı şüphesiyle önce takibe başlandığı belirtildi. Takibin ardından birçok delil elde edildiği ve ardından Rus komutana operasyon yapılmasına karar verildiği ifade edildi. FSB elemanlarınca komutan elinde poşetlerle ilerlediği sırada operasyon gerçekleştirildi. Maskeli istihbarat elemanları komutanı yaka paça gözaltına aldıktan sonra soruşturma merkezine götürdü.
Soruşturulan komutanın ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edileceği ve komutanın askeri casusluk suçlamasından dolayı 20 yıl hapis cezası ile yargılanacağı öğrenildi.
Ukrayna, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 11:59 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: - Rus istihbaratı askeri casusluk iddiasıyla bir komutana operasyon yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı Galatasaray, 10 yıl sonra ilk kez Muslera olmadan yeni sezona başlayacak Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıldığına dair çıkan haberleri yalanladı 2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti Yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, çöp kutusundaki bayrağı alan iki çocuğa altın hediye etti Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı