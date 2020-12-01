Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
01.12.2020 10:10
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti Rus Donanması'na ait 630 borda numaralı savaş gemisi "Inghusheita" İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İSTANBUL - Rus Donanması'na ait 630 borda numaralı savaş gemisi "Inghusheita" İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sahil güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi, yaklaşık 1 saat sonra Karadeniz'e açılırken güvertesinde ise askerlerin olduğu görüldü.
Rus Donanması'na ait 630 borda numaralı savaş gemisi "Inghusheita" saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geçişine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botun eşlik ettiği savaş gemisi, yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişi esnasında güvertesinde askerin olduğu görüldü.
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