Fuar alanından detaylar
Fuarda sergilenen askeri teçhizatlar
Ziyaretçilerin ilgisi Rusya'nın Rostov kentinde düzenlenen 'Uluslararası Askeri-Teknik Forum'u ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Kaynak: AA
Rostov, Rusya, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Rusya'da 'Uluslararası Askeri-Teknik Forum' - Son Dakika
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