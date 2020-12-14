Son dakika gündem: Rusya'dan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki - Son Dakika

Son dakika gündem: Rusya'dan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki

14.12.2020 22:07
Son dakika gündem: Rusya'dan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı almasını eleştirerek, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı almasını eleştirerek, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür." dedi.

Lavrov, resmi temaslar için bulunduğu Bosna Hersek'te basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin yaptırımları "hoyrat" bir şekilde kullandığına işaret eden Lavrov, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür. Elbette bu yaklaşım, askeri-teknik iş birliği de dahil olmak üzere, uluslararası arenada sorumlu bir katılımcı olan ABD'nin güvenilirliğine katkı sağlamıyor." diye konuştu.

ABD'nin yaptırım kararı

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da karara tepki göstererek, "ABD'yi (Türkiye'ye yönelik) bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve vahim yanlıştan geri dönmeye davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya, S 400, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Rusya'dan ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına tepki - Son Dakika


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