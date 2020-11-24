Rusya'nın korona aşısı Sputnik V'nin maliyeti 10 dolardan az olacak - Son Dakika

Rusya'nın korona aşısı Sputnik V'nin maliyeti 10 dolardan az olacak

24.11.2020 14:32

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşı adayı Sputnik V'nin 1 dozunun uluslararası pazardaki maliyetinin 10 dolardan az olacağını bildirdi. Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının 1 dozu ise Avrupa ülkelerine 15,5 eurodan satılacak. Her iki aşının da yüzde 95 etkili olduğu söyleniyor.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), geçtiğimiz günlerde Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşı adayı Sputnik V'nin fiyatının Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından üretilen aşı adaylarından daha ucuz olacağını açıklamıştı. Bugün yapılan açıklamayla birlikte, 2 dozluk bir aşı olan Sputnik V'nin 1 doz başına maliyetinin uluslararası pazarlar için 10 dolardan az olacağı duyuruldu. Bu nedenle de Sputnik V benzer etkinlik düzeylerine sahip mRNA aşılarından iki veya daha fazla kat daha ucuz olacağı bekleniyor. Rus vatandaşları ise Sputnik V aşısını ücretsiz olarak yaptırabilecek.

YÜZDE 95 ETKİLİ

Rusya'daki geliştiriciler son olarak da, deneme verilerinin 2. ara analizine göre Sputnik V'nin yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı. Klinik deney verilerinin 2. ara analizi, ilk dozdan 28 gün sonra Sputnik V aşısı için yüzde 91,4 etkinlik gösterirken; aşı etkinliğinin, ilk dozdan 42 gün sonra yüzde 95'in üzerinde olduğu bildirildi.

500 MİLYONDAN FAZLA ÜRETİM HEDEFLENİYOR

Aşının yurt dışında üretimi ve tanıtımına yatırım yapan RDIF yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl 500 milyondan fazla kişiye yetecek kadar aşı üretmek için uluslararası üretim ortaklarıyla mevcut anlaşmalarını genişletmeye devam ettiğini ifade etti. Sputnik V aşısının ilk yurt dışı teslimatlarının, yabancı üreticilerle mevcut ortaklıklar temelinde Ocak 2021'de müşterilere yapılacağını açıklayan RDIF, son zamanlarda taleplerini ileten müşterilerin Mart 2021'den itibaren aşının ilk partilerini alabileceğini bildirdi.

HENÜZ BEKLENMEDİK BİR ETKİYE RASTLANMADI

Şu anda, Rusya'daki Sputnik V aşısının Faz III testlerine; çift kör, randomize, plasebo kontrollü klinik kayıt sonrası çalışmasına 40 bin gönüllü katılıyor. Denemeler sırasında henüz beklenmedik bir yan etkiye rastlanmadığı belirtilirken, katılımcıların takibine devam ediliyor.

PFİZER VE BİOTECH'İN AŞISI 31 EURO

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği (AB) ve birlikte aşı geliştiren ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech şirketleri arasında tedarik anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre AB'nin 300 milyon doz aşı karşılığında 4,65 milyar euro ödeme yapacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda, Avrupa ülkeleri "BNT162b1" adlı aşının dozuna 15,5 euro ödeyecek. Aşı iki doz halinde uygulandığından, maliyeti 31 euroya denk geliyor. Söz konusu aşının başarı oranının yüzde 95 olduğu açıklanmıştı.

Rusya'nın korona aşısı Sputnik V'nin maliyeti 10 dolardan az olacak

Yatırım Fonları, Pfizer, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın korona aşısı Sputnik V'nin maliyeti 10 dolardan az olacak - Son Dakika Ekonomi


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