Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Gamaleya Enstitüsü tarafından koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısını yaptırdı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Gamaleya Enstitüsü tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği Sputnik V aşısını yaptırdı. Rus medyasına konuşan Şoygu, "Gelecekte, gönüllü olarak, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin diğer askeri birlikleri de yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı aşılanabilecek.Aşımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 18:05 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Sputnik V aşısı yaptırdı - Son Dakika