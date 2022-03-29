Son dakika gündem: Rusya: "Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 68 askeri üs yok edildi"Ukrayna: "Rusya, 17 bin 200 askeri personelini kaybetti" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Rusya: "Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 68 askeri üs yok edildi"Ukrayna: "Rusya, 17 bin 200 askeri personelini kaybetti"

29.03.2022 20:44

Son dakika haberleri... - Rusya: "Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 68 askeri üs yok edildi" Ukrayna: "Rusya, 17 bin 200 askeri personelini kaybetti" Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 68 askeri üs yok edildi" açıklamasında bulunurken, Ukrayna Savunma Bakanlığı da Rusya'nın 17...

- Rusya: "Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 68 askeri üs yok edildi"

Ukrayna: "Rusya, 17 bin 200 askeri personelini kaybetti"

KİEV - Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 68 askeri üs yok edildi" açıklamasında bulunurken, Ukrayna Savunma Bakanlığı da Rusya'nın 17 bin 200 askeri personelini kaybettiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, her iki ülkenin Savunma Bakanlığı tarafından da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcsü İgor Konaşenkov, Rus birliklerinin Ukrayna'da gerçekleştirdikleri operasyonlara ilişkin, "28 Mart akşamı, yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan seyir füzeleri, Rivne bölgesindeki Klevan köyü yakınlarındaki büyük bir yakıt üssünü yok etti. Buradan Kiev banliyölerindeki askeri birliklere akaryakıt sevkiyatı yapılıyordu. Gece boyunca Rus havacılık güçlerinin hava savunması, Çernobaevka köyü bölgesinde Ukrayna'ya ait 3 insansız hava aracını imha etti. Gece boyunca operasyonel-taktik uçaklar Ukrayna'nın 68 askeri tesisini vurdu. Bunlar arasında 3 komuta noktası, 3 Buk-M1 ve 1 Osa dahil olmak üzere 4 uçaksavar füze sistemi, 1 radar istasyonu, 5 çoklu roketatar, 2 mühimmat deposu, 3 yakıt ve yağ deposu ve Ukrayna ordusunun 19 toplanma ve teçhizat alanları imha edildi" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, operasyonların başladığı günden bu yana Ukrayna'nın toplam kayıplarına da değinerek, "Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 123 uçak ve 74 helikopter, 311 insansız hava aracı, bin 738 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 181 çok amaçlı roketatar, 726 top ve havan topu ile bin 592 adet özel askeri araçlar imha edildi" dedi.

"Rusya, savaşın başından bu yana 17 bin 200 askeri personelini kaybetti"

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yapılan resmi açıklama ile 34 gün içinde 17 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğü açıklanırken, Rus ordusuna ait 597 tank, 1710 zırhlı askeri araç, 303 top atış sistemi, 96 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 127 savaş uçağı, 129 helikopter, 71 İnsansız Hava Aracı, 1178 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği duyuruldu.

YORUMLAR
500
Kiev'e yakın bölgelerde saldırı altındaki köylerden kaçanlar çadırlarda yaşıyor Kiev'e yakın bölgelerde saldırı altındaki köylerden kaçanlar çadırlarda yaşıyor Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Rusya: 'Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 68 askeri üs yok edildi'Ukrayna: 'Rusya, 17 bin 200 askeri personelini kaybetti' - Son Dakika


Son Dakika
20:39 Eşiyle boşanma aşamasında olan adam arkasında not bırakıp intihar etti
20:34 Stefan Kuntz tercihleriyle şaşırttı! Türkiye-İtalya maçının ilk 11'leri belli oldu
20:31 Beşiktaş'ın ne yapacağı merak konusu! Josef de Souza, ülkesine geri dönebilir
20:01 U17 Milli Takım, sahasında Slovenya'yı 4-3 mağlup etti! Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı
19:50 Iraklı iş insanı ile aşk yaşadığı iddiasına Ebru Gündeş cephesinden açıklama geldi
19:42 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 190 yeni vaka tespit edildi
19:31 Bir ayrılık daha yaşanıyor! Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi bitiyor
19:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 21:03:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Rusya: "Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 68 askeri üs yok edildi"Ukrayna: "Rusya, 17 bin 200 askeri personelini kaybetti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement