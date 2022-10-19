Son dakika gündem: Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılara devam ettik - Son Dakika
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Son dakika gündem: Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılara devam ettik

19.10.2022 16:30
Son dakika gündem: Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılara devam ettik

Son dakika haberlerine göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırılara devam ettiklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırılara devam ettiklerini söyledi.

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya yönelik saldırı düzenlediklerini belirten Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerinin unsurlarına yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırılara devam etti. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Kupyansk, Krasnıy Liman (Kırmızı Liman), Mıkolayiv ve Kriviy Rig yönlerindeki çatışmalarda yaklaşık 200 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü ve çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiğini öne sürdü.

Ukrayna ordusuna ait 7 yönetim merkezi, 3 mühimmat deposunun yok edildiğini ve "Su-25" tipi savaş uçağı ile 12 insansız hava aracının düşürüldüğünü ifade eden Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'da 324 uçak, 161 helikopter, 2 bin 278 insansız hava aracı, 383 hava savunma füze sistemi, 5 bin 891 tank ve zırhlı araç, 873 çok namlulu roketatar, 3 bin 489 obüs ve havan topu, 6 bin 652 özel askeri araç imha edildi." dedi.

Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırılar

Ukrayna güçlerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılar düzenlediğini ve konuşlanma girişiminde bulunduğunu iddia eden Konaşenkov, buradaki çatışmalarda 90 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 14 teknenin yok edildiğini ileri sürdü.

Konaşenkov, santralde hasarın olmadığını ve radyasyon durumunun normal değerlerde olduğunu aktardı.

Kaynak: AA
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